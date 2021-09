Maxi turnover viola? Ancora non è nulla: i “precedenti” di Italiano

Il tecnico ha già mostrato la sua filosofia: coinvolgere tutto il gruppo e tenere tutti sulla corda

Tutti sono utili, (quasi) nessuno è indispensabile. A parole è il motto di tutti gli allenatori, ma Vincenzo Italiano è uno dei pochi a metterlo davvero in pratica, come si è visto nelle prime tre giornate alla guida della Fiorentina. Con ottimi risultati. Le gerarchie contano fino ad un certo punto e gli intoccabili, ad oggi, si contano sulle dita di una mano: Vlahovic, Bonaventura, Milenkovic, Biraghi. Callejon e Venuti sono gli altri due partiti sempre titolari fin qui, ma sembrano situazioni decisamente più fluide. Persino il ruolo del portiere è aperto: gioca chi dimostra di più in allenamento, sfruttando magari qualche giorno di lavoro in più, come nell'ultima occasione (Dragowski in nazionale).