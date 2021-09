“Bene, bravi, tris?” A Genova per sfatare un tabù lungo due anni

La Fiorentina sabato farà visita al Genoa, alla ricerca della terza vittoria consecutiva che manca da quasi due anni

Il punto interrogativo è d’obbligo - si legge sul Corriere Fiorentino - visto che vincere tre partite di fila è diventata un’impresa ai limiti dell’impossibile per la Fiorentina . Le due vittorie consecutive con Torino e Atalanta hanno fatto riassaporare una sensazione mai provata la scorsa stagione. Infilare la terza vittoria consecutiva sarebbe un ulteriore segnale di quanto il percorso intrapreso sia quello giusto. La svolta definitiva, attesa da troppo tempo. Per ritrovare una Fiorentina capace di vincere tre gare di fila nello stesso campionato bisogna tornare al settembre-ottobre del 2019 con Vincenzo Montella in panchina. La Fiorentina fu capace di battere 2-1 la Sampdoria al Franchi, di sbancare San Siro con un memorabile 1-3 al Milan e di chiudere il tris con l’1-0 all’Udinese.

Da allora, come detto, mai più. Per riuscire nell’impresa il mister rilancerà Nico Gonzalez dal primo minuto dopo la panchina di Bergamo. Così come sembra scontata la conferma di Torreira in regia. Più difficile capire se in porta tornerà Dragowski o se verrà confermato Terracciano. La prossima settimana si giocheranno tre partite e Italiano non farà mancare il turnover, soprattutto a centrocampo.