Il mercato della Fiorentina in 5 punti: cosa aspettarsi da qui al 30 agosto

2-IL CENTRAVANTI

Non ci vuole un insider, l'ha detto Pradè (e quella frase non la dimenticherà nessuno). La Fiorentina proverà a prendere un grande centravanti ed è disposta ad un "grande" (per i suoi paramentri) investimento. Forse anche sopra i 20 milioni per il cartellino. Difficile arrivare a top player mondiali, ma sapendo muoversi si può trovare un attaccante che garantisca gol. E centimetri, perchè a Palladino a quanto abbiamo intuito piace il 9 un po' vecchia maniera. Cosa ne sarà dell'attuale numero 9 non è invece ancora chiarissimo.