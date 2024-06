Repubblica rivela: “La Fiorentina vuole un top player a centrocampo”

Impazza il toto-nomi per il mercato della Fiorentina (e non solo della Fiorentina). Sono tanti i profili monitorati e/o accostati a vario titolo alla squadra viola che - questo è certo - farà molte operazioni in estate. Un po' in tutti i ruoli. Il reparto più scarno, ad oggi, è il centrocampo e non è un caso che siano già state imbastite alcune trattative: da Brescianini fino alla più calda che porta a Vranckx. Nomi più o meno interessanti, ma che non scaldano troppo la piazza e che non sembrano in grado di alzare il livello. Ma sotto traccia si starebbe muovendo qualcos'altro, di più "pesante".