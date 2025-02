Palladino, il risultatista senza (più) risultati sfiduciato da (quasi) tutti

Raffaele Palladino è riuscito in una piccola impresa: scatenare il malcontento di una netta maggioranza di tifoseria (ma pure della società), pur avendo dalla sua - ancora oggi - la classifica. Perchè se in estate ci avessero detto che la Fiorentina a febbraio sarebbe stata 6° e in corsa per un posto in Europa League, avendo già battuto in stagione Milan, Roma, Lazio due volte e Inter, forse in molti ci avrebbero messo la firma. Di certo non l'avrebbero disdegnato. E allora perchè intorno a Palladino c'è aria da ultima spiaggia mentre il 90% (!!!) dei nostri lettori ne chiede l'esonero immediato? L'insofferenza nei confronti del tecnico ha raggiunto rapidamente livelli di guardia che vanno al di là del solito spirito polemico dei fiorentini.