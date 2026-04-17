Ad un certo punto, dopo un quarto d’ora della ripresa, il miracolo calcistico della rimonta sembrava possibile, ma non avendo un centravanti e con Solomon ormai chiaramente in riserva la Fiorentina si è progressivamente sgonfiata fino alla giusta eliminazione. Perché il Crystal Palace ha giocatori con maggiore personalità e schemi che quest’anno nessuno ha visto a Firenze e poi senza Fagioli costruire gioco diventa quasi impossibile.