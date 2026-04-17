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Per Guetta sono stati “Dignitosi”

Per Guetta sono stati “Dignitosi” - immagine 1
Contro il Crystal Palace un’uscita di scena da Fiorentina, ora la rifondazione
Redazione VN

Ad un certo punto, dopo un quarto d’ora della ripresa, il miracolo calcistico della rimonta sembrava possibile, ma non avendo un centravanti e con Solomon ormai chiaramente in riserva la Fiorentina si è progressivamente sgonfiata fino alla giusta eliminazione. Perché il Crystal Palace ha giocatori con maggiore personalità e schemi che quest’anno nessuno ha visto a Firenze e poi senza Fagioli costruire gioco diventa quasi impossibile.

Ci hanno messo il cuore e qualche buona azione personale, il pubblico è stato fantastico, ma non è bastato. Per leggere tutto il commento cliccate qui

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