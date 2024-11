I have a dream… una Fiorentina modello Barcellona

E qua veniamo al mio “sogno”. Perché premesso che l'estate scorsa è stata teoricamente posta una buonissima base (ovviamente al netto del riscatto dei tanti prestiti, altrimenti la storia cambierebbe parecchio) e che è giusto costruire su quella per tirar su un palazzo sempre più bello, sarebbe altrettanto stimolante insistere (perché qualcosa già si sta vedendo) sul percorso che potrebbe fare della Fiorentina un modello se non unico nel calcio italiano, sicuramente rarissimo. Del resto le premessa (fondamentali) c'è. Il riferimento è ovviamente al Viola Park, un centro sportivo tra i più belli e funzionali d'Europa all'interno del quale i giovani o giovanissimi sono messi nelle migliori condizioni possibili per crescere. Un'infrastruttura costata tantissimo, che ha costi di gestione elevati (circa 10 milioni l'anno) ma che, pensando a medio e lungo termine, non può che rappresentare una risorsa, e non una spesa.

L'importante è portare avanti tanti altri investimenti: nello scouting, nei tecnici (sono loro, nei settori giovanili, a fare la differenza) nell'acquisto di giovani anche per la prima squadra ma, soprattutto, nella realizzazione della Squadra B. Farlo costa tanto, è verissimo, ma siamo sempre alle solite: se fatto seriamente, alla lunga (ma nemmeno troppo) non sarebbero soldi né buttati né spesi a vuoto. Anzi. Sarebbero soldi guadagnati e, particolare ancor più importante se si parla di sport, porterebbero con loro un sicuro aumento del patrimonio tecnico. Guardate la Juve Next Gen (ha già “prodotto” giocatori per circa 90 milioni), pensate a quello che sta facendo il Milan (Camarda, ma non solo) e preparatevi a vedere i frutti che usciranno dall'Atalanta. Tre società che, piaccia o no, hanno spesso rappresentato un modello vincente e che la Fiorentina dovrebbe assolutamente seguire. Anche perché, considerando il Viola Park e il fatto che qua non c'è (ancora) la necessità assoluta di vincere, a Firenze le condizioni (almeno rispetto a bianconeri e rossoneri) potrebbero essere addirittura migliori.

Sia chiaro. Ciò non significa dover puntare solo sui ragazzi da crescere in casa. Significa però dedicarci ogni anno grandi attenzioni e altrettanti investimenti, sacrificando magari l'acquisto di qualche giocatore. Lasciar perdere giocatori come Ribery, Jovic, Arthur, Cabral (tanto per citarne alcuni), diminuire le spese per calciatori che non spostano gli equilibri e, avendo come detto messo su una bella base, concentrare le risorse per la prima squadra sull'acquisto di chi alza il livello (come è successo, finalmente, quest'estate) e per il resto pensare al futuro. Sembra un percorso lunghissimo eppure, se guardate la Fiorentina di oggi, ci si accorge di come sia già un pezzo avanti.

Martinelli, Kayode, Comuzzo, Ranieri, Sottil, Rubino...solo per citare i ragazzi cresciuti in casa che hanno già fatto il loro esordio. Ognuno di questi è o potrà essere una risorsa. Tecnica (se si rivelerà all'altezza), economica (quando magari arriveranno le maxi offerte dalle big europee) o valida come pedina di scambio o per mettere in cassa qualche soldo da reinvestire. Per me, è questa la via da seguire per diventare davvero grandi e riconoscibili ovunque. Sfruttare il Viola Park per educare tutti ad uno stile di gioco (propositivo, se possibile), creare la Squadra B, portare a Firenze i migliori allenatori su piazza e dare più continuità possibile alla guida tecnica della Prima Squadra. Un sogno? Si, ma molto più realizzabile di tanti altri...