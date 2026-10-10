Sarà Fabio Maresca, 45 anni, sezione di Napoli a dirigere oggi Genoa-Fiorentina. Arbitro dal temperamento deciso e dalla forte personalità. Nella gestione della gara tende a fischiare poco, lasciando correre i contatti di lieve entità e i cosiddetti mezzi falli. È rigoroso nell'applicazione del regolamento e pretende rispetto delle regole e della propria autorità. Sul piano disciplinare presenta una soglia sanzionatoria elevata, con una marcata propensione all'utilizzo dei cartellini. Non tollera le proteste plateali, sulle quali interviene con fermezza. Il dialogo empatico con i calciatori non è il suo punto di forza: privilegia una gestione autoritaria e rigorosa della gara.

La Fiorentina non è particolarmente fortunata con Maresca visto che non vince quando fischia l'arbitro napoletano da tre anni. Tutte le statistiche cliccando qui