Do you remember? Voi co-maschi e noi…

Una Fiorentina finalmente in palla ha zittito i tifosi lariani

Massimo Sandrelli 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 21:47)

A leggere i commenti dopo la partita di Como sembra di essere in un’altra dimensione. Paolo Vanoli che era, fino a venerdì, considerato a dir poco un allenatore inadeguato ora viene rappresentato dai più come un novello Napoleone del calcio. La sua “strategia militare” sembra come se abbia frantumato il povero Fabregas, fino a venerdì considerato l’eroe della “primavera lariana”. Vincere aiuta a vincere ma soprattutto è come un fantastico colpo di spugna sul passato.

Allora tutto bene? La Fiorentina ha giocato bene? Non sono questi gli interrogativi cui dare una risposta. La Fiorentina ha finalmente giocato con la consapevolezza della propria classifica. Pressing a centrocampo, attenzione nelle marcature, determinazione nei contrasti, lesta nel tentare le ripartenze senza lasciare spazio al contropiede e pochi errori a centrocampo e in difesa. Poi, certo, contano gli episodi. Ma l’atteggiamento collettivo questa volta è stato positivo quasi per tutta la partita.

Il Como ci ha abituato ad un possesso palla quasi ossessivo ma di fronte ad un avversario che non offre troppi spazi di manovra anche i talentuosi giovanotti di Fabregas vanno in difficoltà. Soprattutto i viola hanno sfatato quello che sembrava il solito maligno destino. Una volta in vantaggio hanno mantenuto concentrazione e soprattutto il risultato. Quando l’arbitro ha fischiato il rigore la palla è stata affidata a Kean senza discutere, senza pasticci come ha riconosciuto lo stesso Mandragora. Sul 2-0 tutti noi abbiamo tirato un profondo sospiro di sollievo. Ma gli episodi, si sa, sono come la pallina della roulette e rimbalzano su un numero o sull’altro con disinvoltura.

Quando tutto appariva sotto controllo c’è stata quella raccapricciante dabbenaggine di Parisi. E quindi ancora qualche timore con il cuore in gola fino alla fine. Ora c’è da pensare alla prossime: contro il Pisa in casa e poi l’Udinese in trasferta. I viola e Vanoli devono “capitalizzare” questa consapevolezza per dimostrare di aver capito i tanti, troppi errori, commessi finora. L’ultima nota riguarda il coro: serie B, serie B dello stadio Rigamonti contro la Fiorentina. Tutto normale, per carità ma ci ha fatto una certa impressione e ci è tornato alla mente quello splendido striscione partorito qualche anno fa dalla curva viola: Voi co-maschi e noi con le donne…