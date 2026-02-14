Marchetti: la scheda dell’arbitro di Como-Fiorentina

Torna Matteo Marchetti a dirigere i viola e lo fa proprio a Como dove diresse l'ultima gara della Fiorentina. Dunque il designatore Rocchi sceglie un altro internazionale per la viola. Matteo Marchetti di Ostia arbitro Internazionale dirigerà i viola nella difficile trasferta ed è alla ottava gara stagionale in Serie A. 36 anni ben strutturato fisicamente, mostra una buona condizione fisica ed è sempre molto vicino allo svolgimento dell’azione . Nella gestione della gara spesso ha un po’ di imprecisioni però nel complesso esce sempre positivamente .

Non è un arbitro molto propenso al dialogo, anche a livello empatico non è un granché. Lascia giocare, non fischia i mezzi falli, anzi possiamo dire che fischia pochissimo, ma ha una media alta per le sanzioni disciplinari 4,5 cartellini gialli a partita e questa media è il risultato del poco dialogo che ha con i calciatori .