Meglio che a Bologna, perché l’avversario era più forte, ma proprio per questo bisogna prendere spunto da quel successo per non ricascare nella trappola dell’ineluttabilità della salvezza. Perché la strada è ancora molto lunga. E se ci si illude che tanto in qualche modo la Fiorentina ne verrà fuori la retrocessione è quasi certa.
Guetta ammonisce la Fiorentina: "Basta non illudersi"
FeD
Guetta ammonisce la Fiorentina: “Basta non illudersi”
Ricordarsi di Bologna e stare a testa bassa
Certo, giocando sempre con la stessa determinazione vista ieri pomeriggio le cose diventerebbero molto più semplici, ma questi giocatori sono in grado di offrire prestazioni a questo livello per almeno cinque, sei partite di seguito? LEGGI tutto su firenzedintorni.it
