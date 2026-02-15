Viola News
FeD

Guetta ammonisce la Fiorentina: “Basta non illudersi”

Ricordarsi di Bologna e stare a testa bassa
David Guetta
David Guetta Editorialista 

Meglio che a Bologna, perché l’avversario era più forte, ma proprio per questo bisogna prendere spunto da quel successo per non ricascare nella trappola dell’ineluttabilità della salvezza. Perché la strada è ancora molto lunga. E se ci si illude che tanto in qualche modo la Fiorentina ne verrà fuori la retrocessione è quasi certa.

Certo, giocando sempre con la stessa determinazione vista ieri pomeriggio le cose diventerebbero molto più semplici, ma questi giocatori sono in grado di offrire prestazioni a questo livello per almeno cinque, sei partite di seguito? LEGGI tutto su firenzedintorni.it

