FOTO VN – Filippo Inzaghi in visita al Viola Park con Nigro

Oggi giornata speciale al Viola Park. Oltre al Media Day, in cui hanno parlato vari giocatori, tra cui, per citarne alcuni, Dodò, Milenkovic, Nico Gonzalez, ma anche Italiano, ha fatto visita al nuovo centro sportivo anche Filippo Inzaghi, ex bomber del Milan e oggi allenatore, al momento disoccupato, assieme a Giovanni Nigro, costruttore del Viola Park. Qui sotto la foto di ViolaNews