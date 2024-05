Dopo le due finali dell'anno scorso, quanta esperienza avete in più per affrontare la finale ad Atene?

"Sicuramente quest'anno arriviamo con più esperienza rispetto all'anno scorso. Le finali vengono decise dai dettagli, se non mantieni l'attenzione per tutta la partita rischi di perderla. Ovviamente poi ci sono cose che non puoi preparare, però la percezione del pericolo deve essere altissima"