Fiorentina-Salernitana, PAGELLE VN: Sottil estroso e polemico, Beltran vivace

SOTTIL 8: Motivato e sicuramente più pericoloso rispetto ad altre occasioni, piazza dei cross interessanti in avvio di gara ed è cercato spesso da Biraghi e Duncan. Al 17', poi, l'eurogol con il tiro al giro sul secondo palo: veramente un bel gesto tecnico, meno bello invece il dito portato al naso nell'esultanza. Nei secondi 45' non cambia atteggiamento, ed il suo assist per Jack Bonaventura vale il 3-0 viola. Esce al 72' richiamato in panchina da Italiano. Convincente.

IKONE 5,5: Sfortunato al settimo minuto su un colpo di testa che trova preparato l'estremo difensore ospite, ci prova ancora in aria sul cross di Sottil non trovando la porta. Sprecone al 26' quando butta via l'occasione del 3-0, e cala a fine primo tempo facendosi recuperare in più occasioni dagli uomini di Inzaghi. Al 51' galoppa sulla fascia e spara il sinistro che trova ancora preparato Costil. 20 minuti più tardi viene imbeccato da Nzola, ma spreca un'altra buona occasione, quella che poteva chiudere ulteriormente i conti. Sostituito in seguito da Italiano. Intermittente.