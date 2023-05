Fiorentina-Roma, pagelle VN: Quarta in difficoltà, Kouame dà la scossa!

QUARTA 4,5: Si perde El Shaarawy in occasione del vantaggio giallorosso dimostrando di non essere in un periodo di grande forma. Bel salvataggio sulla linea al 25° su Solbakken, anche se bisogna dire che l'azione parte da un buco difensivo suo e di Igor. In difficoltà quando la Roma attacca la profondità, si prende il giallo a fine primo tempo intervenendo a gamba tesa su Zalewski, mentre in seguito sbaglia il passaggio che consente a El Shaarawy di sparare dalla lunga distanza cercando il raddoppio ed anche pochi minuti dopo il copione si ripete. Italiano capisce che non è il caso di tenerlo in campo nel secondo tempo e lo sostituisce. Periodo non idilliaco per lui.