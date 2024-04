Fiorentina, riecco Skoras: il talento polacco già sfidato lo scorso anno

Skoras vs Fiorentina

Nella doppia sfida valida per i quarti di finale di Conference tra Lech Poznan e Fiorentina, non passò inosservata la sua prestazione. Tanto che venne più volte accostato alla squadra viola dai media polacchi. Nella partita disputata all'andata giocò per 76', in un match dominato dalla Fiorentina e vinto per 1-4 in terra polacca. Proprio il giovane attaccante però nel dopo partita accusò l'arbitro di aver sbagliato ad assegnare il gol viola del momentaneo 1-3. Nella gara di ritorno invece la Fiorentina soffrì per quasi tutti i 90' e l'ala polacca si procurò il rigore del momentaneo 0-2 del Lech Poznan. Sottil e Castrovilli nel finale sistemarono la pratica, ma Skoras mise in difficoltà per tutta la partita Biraghi, ammonito al 19' e il suo cambio Terzic, autore del fallo da rigore sul calciatore polacco. Insomma non proprio un avversario semplice quello che la Fiorentina si trovò davanti nella scorsa Conference e che dovrà riuscire a battere per raggiungere Atene