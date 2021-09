Fiorentina, quando il gruppo fa la forza

L'analisi tattica di una partita che ha visto la Fiorentina battere l'Atalanta anche sul terreno dell'aggressività.

E anche il tabù Gasperini è servito. Il tecnico dell'Atalanta sul campo ha mal digerito il primo rigoredecretato a favore dei viola, ma poi in sala stampa non ha cercato scusanti. Vittoria meritata dunque per la Fiorentina che ha sofferto, e molto, gli orobici solo nel primo quarto d'ora e molto meno dopo la rete dell'1-2. Per tutto il resto della gara i ragazzi di Italiano sono stati in partita chiudendo con un buon 48% di possesso palla e con un baricentro molto vicini alla riga di centrocampo. Ma cosa significano in soldoni questi numeri? Sicuramente che la Fiorentina non si è fatta sopraffare da una delle squadre più forti del campionato che fanno dell'aggressività e del posizionamento in campo il loro punto di forza. E questo è un punto dei partenza importante se consideriamo che il mister viola ha preferito far giocare chi aveva avuto con sé per l'intera sosta e non ad esempio Quarta e Gonzalez reduci da un'avventurosa trasvolata atlantica (il secondo per la verità è sceso in campo sul finale ma è apparso il lontano parente delle prime apparizioni in campionato).