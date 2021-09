Le pagelle del giorno dopo: lode al Var, Vlahovic e Italiano sugli scudi

La consueta rubrica firmata da Luca Calamai che esamina a mente fredda cosa è successo durante e dopo la partita della Fiorentina.

10 e lode al Var – Quando viene utilizzato nella maniera corretta è quanto di più importante possa esserci per rendere il calcio più democratico. Il nuovo designatore Rocchi sta lavorando per renderlo sempre più efficiente.

10 a Vlahovic – Si sarà di sicuro montato la testa. Sarà distratto dalle richieste di grandi club. Sarà infastidito perchè ha ancora uno stipendio da 800 mila euro. Dusan ha spazzato via tutte queste battutine che lo hanno accompagnato a inizio stagione. E’ più forte. Sempre più forte

9 a Italiano che anche stavolta cambia formazione e le indovina tutte. Temo che i colleghi che devono indovinare la formazione alla vigilia con questo allenatore non ci beccheranno mai. Un incubo

9 a Italiano che non esclude nessuno. Prima ha recuperato Saponara e Benassi, poi Duncan ora ci prova con Amrabat. Io ho sempre sognato di avere Sarri o Spalletti sulla panchina viola ma comincio a pensare che Italiano sia il loro erede. Con ancora più motivazioni

9 a Barone, Burdisso e Pradè (in ordine rigorosamente alfabetico) che lo hanno scelto dopo la brusca rottura con Gattuso

9 a Italiano che pur di venire a Firenze ha rotto male con lo Spezia. Per uno attento e corretto come lui non deve essere stato facile