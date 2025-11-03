Viola News
Fiorentina-Lecce, le pagelle in rima del nostro Lorenzo

Le pagelle in rima del nostro Lorenzo
Lorenzo Mazzanti

Viola d'urgenza al pronto soccorso

Il codice non è più giallo bensì giallorosso

Neanche più Kean riesce a rianimarla

Come Fagioli è inerme e più nemmeno parla  L'infermiere Ranieri usa troppa frenesia

Dodo in preda al panico porta scompiglio in corsia

Un mare di sangue scende a Viola dalla Caviglia

Ndour per tamponarlo usa un' inadeguata pastiglia

Dzeko a fine turno si disinteressa di come Viola stia

Pongarcic per poco non le provoca asfissia

Fortini uno specializzando intimorito dalla situazione

Interviene Comuzzo e ne aumenta l'infezione

I parenti han paura e  iniziano a spazientirsi

Di una situazione che ogni giorno continua a incupirsi

Sentendosi impotente qualche medico si è già arreso

I cari di Viola son col fiato sospeso

