Fiorentina-Lecce, le pagelle in rima del nostro Lorenzo
Viola d'urgenza al pronto soccorso
Il codice non è più giallo bensì giallorosso
Neanche più Kean riesce a rianimarla
Come Fagioli è inerme e più nemmeno parla L'infermiere Ranieri usa troppa frenesia
Dodo in preda al panico porta scompiglio in corsia
Un mare di sangue scende a Viola dalla Caviglia
Ndour per tamponarlo usa un' inadeguata pastiglia
Dzeko a fine turno si disinteressa di come Viola stia
Pongarcic per poco non le provoca asfissia
Fortini uno specializzando intimorito dalla situazione
Interviene Comuzzo e ne aumenta l'infezione
I parenti han paura e iniziano a spazientirsi
Di una situazione che ogni giorno continua a incupirsi
Sentendosi impotente qualche medico si è già arreso
I cari di Viola son col fiato sospeso
