Fiorentina-Lazio, PAGELLE VN: Belotti porta a scuola la Lazio. Italiano risorge!

BELOTTI 7 - Si vede che il mestiere lo sa fare. Addomestica la sfera, attacca i portatori di palla, fa salire la squadra e regala una bustina per il mal di testa a Casale. Di testa lo sovrasta e prende il palo, all'ora di gioco lo fa allargare e mette in mezzo il pallone (sporcato) che Kayode ribadisce in rete. Poi manda di nuovo al bar il centrale laziale che lo atterra in area.