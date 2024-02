Fiorentina-Frosinone, pagelle VN: il canto del Gallo risveglia l’attacco viola

BELOTTI 7: prima da titolare al Franchi e subito primo goal sotto la Fiesole. Si muove da centravanti vero in area e anticipa tutti per la zampata che vale l 1'-0. Da lì in poi tanto lavoro sporco e prezioso e la sensazione di presenza fondamentale per l'attacco viola. Esce con l'ovazione del pubblico. Il Gallo ha già alzato la cresta a Firenze.