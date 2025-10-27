Viola News
Fiorentina-Bologna in rima: “Kean ha evitato un’altra strage a mare aperto”

Fiorentina-Bologna, raccontata in rime
Lorenzo Mazzanti

Il nostro Lorenzo propone la sua visione di Fiorentina-Bologna in rima:

Kean ha evitato un'altra strage a mare aperto

Commovente nel adoperarsi come soccorritore esperto

Con Fagioli al timone la barca viola era affondata

Pongarcic il nome della burrascosa mareggiata

Gosens il foro da cui l'acqua entrava

Nicolussi disperandosi colui che il caos creava

L'arrendevole Mandragora si era già buttato in mare

Lui con Ranieri il primo ad affogare

Gudmudsson a picchetto si è tuffato e li ha salvati

Dando un briciolo di speranza a tutti gli altri un po' scioccati

La foga di Dodò un pettine per chi è calvo

Ma ci han pensato Kean e Berna a portare tutti in salvo

Impensabile come un furto al Louvre appariva tale impresa

Ma a un passo dal crollare la ciurma viola non si è arresa

La stagione si può salvare? La dura missione di Pioli (che rivede i fantasmi del 2013)

