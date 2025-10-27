Fiorentina-Bologna in rima: “Kean ha evitato un’altra strage a mare aperto”

Il nostro Lorenzo propone la sua visione di Fiorentina-Bologna in rima:
Fiorentina-Bologna, raccontata in rime
Kean ha evitato un'altra strage a mare aperto
Commovente nel adoperarsi come soccorritore esperto
Con Fagioli al timone la barca viola era affondata
Pongarcic il nome della burrascosa mareggiata
Gosens il foro da cui l'acqua entrava
Nicolussi disperandosi colui che il caos creava
L'arrendevole Mandragora si era già buttato in mare
Lui con Ranieri il primo ad affogare
Gudmudsson a picchetto si è tuffato e li ha salvati
Dando un briciolo di speranza a tutti gli altri un po' scioccati
La foga di Dodò un pettine per chi è calvo
Ma ci han pensato Kean e Berna a portare tutti in salvo
Impensabile come un furto al Louvre appariva tale impresa
Ma a un passo dal crollare la ciurma viola non si è arresa
