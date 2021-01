Fiorentina, arrivano trenta giorni di fuoco: dal Toro all’Udinese, tutti scontri diretti (o quasi)

La Fiorentina doveva vincere contro Cagliari e Crotone in questo inizio di 2021 e gli uomini di Cesare Prandelli hanno risposto presente, battendo due dirette concorrenti nella corsa salvezza. In particolare, i tre punti ottenuti contro la compagine calabrese sono stati importanti anche per superare i 20 punti al giro di boa, considerando l’ormai famosa quota delle 40 lunghezze utile alla matematica salvezza. Ma, numeri a parte, adesso i viola devono ottenere sul campo quella continuità di risultati che Prandelli chiede e sottolinea ad ogni conferenza stampa pre-match. Ecco perché le prossime partite saranno importantissime, dando un’occhiata al calendario, e febbraio non a caso sarà un mese di fuoco.

Ma prima c’è il Torino, un’altra diretta interessata al discorso salvezza. Venerdì sera servirà a tutti i costi un risultato positivo per guardare al prossimo futuro con maggiore fiducia e tranquillità. Anche perché le successive avversarie, tralasciando l’Inter, si chiamano Sampdoria, Spezia e Udinese, tutte formazioni, come appunto quella granata, che condividono la zona di classifica e l’obiettivo della Fiorentina. Proprio per questo a fine febbraio potremo capire meglio quale chiusura di campionato aspetterà la truppa gigliata: un aspetto decisivo anche e soprattutto per la programmazione della prossima stagione, che dovrà vedere giocoforza la Viola ambire a traguardi più prestigiosi di una salvezza tranquilla.

CLASSIFICHE A CONFRONTO: TRA IL 2020 E IL 2021 NULLA E’ CAMBIATO