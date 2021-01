A denti stretti. Fiorentina, voglia e sofferenza per tre punti d’oro

Dopo l’incubo di Napoli contava vincere e la Fiorentina l’ha fatto grazie ad un primo tempo in scioltezza. La Repubblica in edicola oggi commenta così la vittoria dei viola, finalmente liberi di testa e con le idee chiare sul campo. Lo dimostrano i gol di Bonaventura e Vlahovic, che partono dai piedi di un Castrovilli che gioca sul velluto. Peccato solo per le tante occasioni fallite in contropiede, che tengono a galla un Crotone che ci crede grazie a Simy e alla dormita della difesa viola.

Dopo il 2-1 Vlahovic lascia il posto a Kouamé e si arrabbia in panchina, forse più con sé stesso che con Prandelli. I cambi nel finale lasciano trapelare tutte le paure del tecnico: la Fiorentina soffre eccome, e allora dentro un centrocampo foltissimo. Il triplice fischio è una liberazione, Rocco Commisso può festeggiare una vittoria dal vivo e tira un gran sospiro di sollievo. Zona retrocessione lontana sette punti, ma venerdì il Torino in trasferta sarà un altro crocevia vitale per la Fiorentina.

