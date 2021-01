Fiorentina, riscatto e brividi. Il Crotone resta ultimo

Una vittoria meritata, cercata, voluta e nel finale anche sofferta. Ma soprattutto, un bel respiro per la Fiorentina che dopo i sei schiaffi di Napoli si rialza e ricaccia indietro le ambizioni salvezza del Crotone. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, a tratti i viola giocano un bel calcio ma dimostrano di non aver risolto tutti i problemi di gioco e di essere ufficialmente guariti, anche se stavolta sono arrivati segnali incoraggianti. Ok la prestazione di Castovilli, il primo sigillo di Bonaventura, il settimo di Vlahovic e la regia di Amrabat: dopo l’1-0 la squadra di Prandelli si è liberata e ha inizato a giocare con forza, idee e qualità, vincendo quasi tutti i duelli e arrivando al 2-0 proprio con Vlahovic. Solo allora il Crotone ha alzato la sua linea di gioco rischiando non poco in contropiede e arrivando la gol con Simy – male Caceres e Dragowski per il quotidiano – con la Fiorentina troppo sprecona in contropiede con Kouamé. Per il fatto di non averla chiusa, è stata una sofferenza fino alla fine.

Ancora Commisso: “Se quando vengo a Firenze perdiamo non vengo più”. E sul Centro Sportivo…

Prandelli/3: “Ribery campione e uomo vero. Kouamé resta. Castrovilli? Quel pallonetto…”