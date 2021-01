Qui Toro: Nicola alla ricerca del modulo giusto. E spera nel mercato

Dopo aver salvato il Genoa, Davide Nicola ci riprova con un’altra sua ex squadra (da giocatore), quel Torino che appare in grande difficoltà in classifica. I granata, infatti, sono terzultimi e hanno molti problemi, sono reduci dal 2-2 ottenuto all’ultimo tuffo a Benevento e adesso aspettano venerdì sera la Fiorentina per tentare di ripartire. Il neo-tecnico del Toro riflette sul modulo e pensa ad un cambio proprio contro i viola, passando dal 3-5-2 al 4-4-2, con Verdi esterno a supporto del duo Belotti-Zaza. Intanto il club di Cairo vorrebbe regalare qualche rinforzo all’allenatore e pensa soprattutto a puntellare l’attacco: dopo l’idea-Kouame, adesso l’obiettivo numero uno è l’ex Genoa Antonio Sanabria, allenato proprio da Nicola la scorsa stagione.