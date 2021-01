VN – Kouame, c’è sempre il Torino ma la formula e le cifre sono diverse. Il punto

Nuovi aggiornamenti su Christian Kouame. L’interesse del Torino per il giocatore è confermato ma, secondo quanto risulta a Violanews.com, le condizioni sono diverse rispetto a quanto è circolato. Urbano Cairo è convinto dell’investimento, ma la trattativa sarà impostata sulla base del prestito con diritto di riscatto. L’obbligo invece sarà inserito soltanto a determinate condizioni tra cui la permanenza dei granata in Serie A. Inoltre sono da stabilire le tempistiche: le società sono al lavoro per valutare se intavolare il prestito per 6 o 18 mesi. Ma soprattutto le cifre circolate in un primo momento (16 milioni) non sono quelle attuali. Ci risultano essere sui 10 milioni che, con l’aggiunta di alcuni bonus, arriverebbero a 12-13 milioni. C’è un altro aspetto da non dimenticare. Il Genoa, nel momento in cui ha venduto il giocatore alla Fiorentina, si è assicurato il 10% sulla futura rivendita. Cifra che i viola dovranno corrispondere se cederanno l’attaccante. Infine la concorrenza: al momento il Verona, che sì stima il giocatore, sembra più orientato su Lammers.

