Fiorentina-Arabia Saudita, dall’elicottero a PIF: se ne parla da prima di Commisso

Novembre 2021: dopo la provocazione di Commisso ai fiorentini ("Compratela voi, ma servono almeno 335 milioni di euro, la cifra che ho speso finora"), Alfredo Pedullà lancia la notizia dell'interesse del Public Investment Fund, già proprietario del Newcastle in Inghilterra, che avrebbe voluto controllare un club anche in Italia e che si sarebbe visto dire di no, nell'ordine, da Inter, Milan e appunto Fiorentina. Pedullà ha sempre affermato che l'interesse non doveva per forza tradursi in vendita da parte di Commisso, "che legittimamente ha rifiutato". Grande irritazione dalle parti di Viale Fanti, perché la notizia era uscita a tre giorni da Fiorentina-Milan.

Giugno 2022: è la volta di Calciomercato.com, che viene in possesso di una notizia, smentita in maniera brusca da Barone, secondo la quale un altro fondo saudita sarebbe stato pronto a rilevare la società ("Commisso ha detto sì, pronti 350 milioni") dopo il naufragio della trattativa con un oligarca russo. Il campionato era finito, Italiano aveva da poco rinnovato il contratto, ma il tutto si è risolto in una rettifica da parte del sito specializzato in trattative, che ha fatto un passo indietro.

Evidentemente, però, non tutto era campato per aria, dato che oggi il Corriere dello Sport e Report, in onda stasera, tornano alla carica con l'accoppiata Renzi-re Salman che tramite il Future Investment Initiative starebbero provando a finalizzare l'operazione. Anche in questo caso, la risposta da Bagno a Ripoli è forte, chiara e per certi versi anche stanca di ripetersi: "La Fiorentina non è in vendita, vogliono solo destabilizzarci prima della partita contro la Lazio". Per la verità, anche lo stesso Renzi ha negato. Complottismi a parte, appare evidente come qualcosa da Riad si stia veramente muovendo, così come l'attuale proprietà sia fermamente intenzionata a non cedere. La Supercoppa Italiana a gennaio sarà sicuramente occasione per nuovi confronti, nuove voci e, c'è da scommetterci, nuove smentite.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.