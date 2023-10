Renzi e il messaggio a Barone: “Ti devo parlare”. La battuta di Commisso

"La Fiorentina non è in vendita. Vogliono destabilizzarci a poche ore dalla sfida contro la Lazio". Questa la posizione del club viola verso le voci sottolineate dal Corriere dello Sport su una futura cessione. Nel servizio che andrà in onda questa sera a Report, saranno riportate registrazioni sul caso e interviste ai protagonisti. Il giornalista Daniele Autieri contatta prima il direttore generale della Fiorentina Joe Barone: "Mi arriva un giorno un messaggio che dice “guarda ci possiamo vedere? Ti voglio parlare degli amici miei di dove si va a giocare la Supercoppa il prossimo anno”. Ma io non rispondo". Arriva poi la smentita di Matteo Renzi: "Io ho proposto a Joe Barone, quando scende giù, di stare a cena con gli amici di Riad se avrò modo con gli impegni parlamentari di andare a vedere la finale di Supercoppa. Non è vero che sto trattando per gli arabi, è un’idiozia. Gli arabi non sono interessati alle squadre di calcio italiane". Per ricapitolare, Barone rincara la dose: "La Fiorentina non è in vendita finché questa proprietà ha voglia di investire, come sta accadendo". Eppure, come sottolinea il Corriere dello Sport, molti manager della Serie A continuano a sostenere il tentativo da parte di Renzi di mettere in contatto la Fiorentina con un fondo arabo. Ma l'ex Premier risponde con la sua consueta ironia: "Io non la vendo, io la tifo la Fiorentina. E tifo gratis". Nel servizio si registra anche una battuta di Rocco Commisso, fresco dello stop per il nuovo Franchi, che reagisce così: "Mi vogliono mandare via da qua!".