Ex vice Ranieri a VN: “Dalla B a trofei ed Europa, brividi. Un rimpianto? Montella”

L'addio al calcio annunciato da Claudio Ranieri per dopo la partita tra Cagliari e Fiorentina ci dà occasione di rivivere i suoi anni in viola assieme al suo vice di allora, Angelo Antenucci

Prima di Atene c'è Cagliari, ultima giornata di campionato e partita dalle mille letture. Il turnover di Italiano, la possibilità di qualificarsi alla Conference League 2024/25 con una vittoria, ma anche l'addio al calcio di Claudio Ranieri, tecnico dei sardi. Un allenatore che ha fatto della semplicità e dell'equilibrio la propria grandezza, raggiungendo traguardi che sfociano nella leggenda come quando, nel 2016, ha vinto la Premier League con il piccolo Leicester City, segnando un'era calcistica. Ranieri, che proprio con il Cagliari ha iniziato la sua lunga storia in panchina, ha allenato la Fiorentina dal 1993 al 1997, portandola dalla Serie B alla vittoria di Coppa Italia e Supercoppa Italiana nel 1996, per poi arrendersi al Barcellona in semifinale di Coppa delle Coppe l'anno successivo. Al suo fianco, in quei quattro anni c'era il vice Angelo Antenucci, che la redazione di Violanews ha contattato per rievocare quei momenti.