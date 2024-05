La Fiorentina celebra Claudio Ranieri: “Grazie di tutto, mister”

Quella contro la Fiorentina di giovedì sarà l'ultima partita da allenatore per il tecnico del Cagliari

Cagliari-Fiorentina sarà l'ultima partita in panchina per Claudio Ranieri, che ha annunciato il ritiro. Anche la società viola, dove Ranieri ha allenato tra il 1993 e il 1997 conquistando una promozione in Serie A, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, ha celebrato l'allenatore romano.