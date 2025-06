Edin e Robin, chi (ri)trova un amico… Una risorsa preziosa per la Fiorentina

Sarà il vice Kean o diventerà presto un titolare aggiunto? Si rivelerà un colpo "alla Ibra" o sarà un mezzo flop "alla Ribery" ? Per i giudizi ci sarà tempo ma intanto inizia oggi l'avventura di Edin Dzeko , atteso nel pomeriggio al Viola Park dopo le visite mediche della mattinata . Si è detto molto, moltissimo, sul 39enne attaccante bosniaco da 10 titoli e oltre 400 gol in carriera, ma qui vi raccontiamo un altro, piccolo, pezzo del puzzle. E riguarda una bella amicizia tra Dzeko e Gosens, nata all'Inter e pronta a ricomporsi alla Fiorentina.

Una bella amicizia

Edin e Robin hanno condiviso lo spogliatoio di Appiano Gentile per una stagione e mezza, dal gennaio 2022 al giugno 2023. Con una parabola quasi all'opposto: il bosniaco era arrivato da svincolato ed è andato oltre alle migliori aspettative sul suo conto, persino nella seconda stagione in cui panchinò spesso e volentieri il Lukaku di ritorno; il tedesco invece, acquistato per oltre 20 milioni da infortunato, non si è mai imposto ritrovandosi scavalcato dall'esplosione di Dimarco. Tra Dzeko e Gosens c'è stata però ottima sintonia fin da Inter-Salernitana del 4 marzo 2022, il debutto dell'esterno mancino in nerazzurro condito dall'assist per il gol dell'attaccante.