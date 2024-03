Lutto in casa Fiorentina, è morto il dg Joe Barone

La Fiorentina lo ha appena comunicato, Joe Barone non ce l'ha fatta. E' una notizia terrificante quella che ci troviamo a darvi. Il direttore generale della Fiorentina non è riuscito a riprendersi dal malore che l'aveva colto in albergo a Bergamo, a poche ore dalla partita prevista tra la squadra viola e l'Atalanta, valevole per la 29° giornata di Serie A. Nato a Pozzallo, in Sicilia, ma emigrato quando era piccolo negli Stati Uniti con la famiglia, Giuseppe Barone avrebbe compiuto giusto domani 58 anni. Lascia la moglie Camilla, quattro figli e un nipotino. Abbiamo seguito tutti gli eventi che si sono susseguiti in diretta dal pomeriggio di Bergamo, fino alla drammatica notizia