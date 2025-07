Dzeko, un top… anche sui social: è terzo nella rosa viola. La classifica

Con un trascorso in club molto seguiti come Wolfsburg, Manchester City, Inter, Roma e Fenerbahce, con un palmares di prim'ordine come il suo, Edin Dzeko è un calciatore con grande seguito in tutto il mondo. E il numero dei suoi follower parla chiaro: su instagram è seguito da 2,5 milioni di persone. Questo lo colloca sul podio dei calciatori viola, in un testa a testa con Kean (2,6 milioni) che si riproporrà, forse, anche in campo. I due attaccanti guardano da lontano l'inarrivabile De Gea con i suoi 15,6 milioni. Questi tre giocatori sono anche gli unici ad avere un seguito maggiore rispetto al profilo della stessa Fiorentina che su instagram conta 1,4 milioni. Un numero in crescita grazie anche, e soprattutto, ai suoi "big" (in primis, ovviamente, proprio De Gea).