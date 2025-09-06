Don’t cry for me, Fiorentina!

Con l'addio di Beltran, si interrompe una tradizione lunga e spesso esaltante della storia della Fiorentina

Simone Bargellini Vice direttore 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 13:07)

Vi spiego subito il titolo, per chi non l'ha capito. Il riferimento è alla canzone Don't cry for me, Argentina brano di un musical anni '70, reso noto al grande pubblico da Madonna. Ecco, Argentina e Fiorentina, qualcosa di più di una semplice rima. Un legame fortissimo e costante negli ultimi 35 anni, che ha visto vestire la maglia viola ad una trentina tra campioni, campionissimi, buoni giocatori e "bidoni" (con affetto parlando). Basterebbe citare Batistuta, ma invece c'è anche tanto altro, da Passarella a Bertoni, fino ai tanti argentini di oggi. Anzi di ieri.

Eh già, perchè la Fiorentina 2025/26 è la prima Fiorentina de-argentinizzata da molti anni a questa parte. Qualcuno potrebbe obiettare che a libro paga c'è Gino Infantino, ma il giocatore è fuori lista sia in Serie A che in Uefa, dunque nessun argentino vestirà la maglia viola... almeno fino a gennaio. La cessione di Beltran, che fa seguito a quella di Valentini e di Moreno (dopo quelle di Nico Gonzalez e Martinez Quarta l'anno scorso), ha interrotto un'assonanza che era diventata storica. Dal 1980 - anno della riapertura delle frontiere - ad oggi, infatti, sarà soltanto la sesta volta che accade, compresa l'annata della C2.

L'ultima Fiorentina senza argentini in rosa era stata quella della stagione 2011/12, con Mihajlovic in panchina, poi sostituito da Delio Rossi e infine Guerini, con una salvezza strappata in extremis. Negli anni precedenti per la verità si annoverano argentini che non hanno lasciato esattamente un'impronta nella storia viola tipo Bolatti, Castillo, Almiron, poi Santana ad un livello decisamente superiore.

Negli anni seguenti, poi, si era aperta l'epoca di Gonzalo Rodriguez (e Roncaglia), passando per Tino Costa e Zarate, fino ad arrivare a Pezzella, Simeone e quelli più recenti. Nello spogliatoio viola da oggi si parla sempre meno spagnolo (anche se ci sono De Gea e Pablo Marì) e sempre più italiano. Un'anima azzurra e ormai per niente albiceleste, almeno per questa stagione.