Dis-Aster Vranckx e Amrabat come Lukaku: quanto è dura farsi rispettare

Come Lukaku

"Sarà una cosa lunga", aveva detto il dg Joe Barone. Chissà se con "lunga" intendeva lunga fino alla fine di agosto. In ogni caso, di cedere Amrabat ad un club di prima fascia europeo a più di 25 milioni bonus compresi proprio non se ne parla, verboten. Ne sa qualcosa il Chelsea, che voleva 40 milioni per Lukaku ma li avrebbe potuti riscuotere solo dalla ricca Arabia Saudita. Tanto il belga quanto il marocchino non ne vogliono sapere, esauriti piuttosto che sauditi, e allora il braccio di ferro si risolve in un faticoso prestito oneroso, alla Roma Lukaku e... chissà dove Amrabat. Di sicuro questa formula apre a qualunque squadra, che sfruttando l'opzione unilaterale di rinnovo al 2025 con la Fiorentina potrà prelevare Amrabat accordandosi sul riscatto che la società viola a questo punto spera possa essere obbligatorio ad una cifra adeguata, da mettere a bilancio più avanti. Il semplice diritto, per quanto elevata possa essere la cifra, rischia solo di differire di 365 giorni il problema. Senza che, tirando le fila, la Fiorentina possa muoversi nella fattispecie meglio di come ha fatto fino ad oggi, mostrando fermezza e cercando in tutti i modi di far rispettare le proprie istanze...