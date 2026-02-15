Dalla fascia alla panchina, fino al ritorno: l’altalena tra Ranieri e Vanoli

Paolo Vanoli ha rilanciato Luca Ranieri a Como, azzeccando la scelta. Il loro rapporto ha vissuto alti e bassi in questi mesi

"Ranieri è un esempio del lavoro, dal settore giovanile ha lottato e si è conquistato un posto. A Venezia chiamai Pradè per portarlo con me a giocare." Queste sono state le prime parole che Paolo Vanoli utilizzò per descrivere Luca Ranieri, nella sua conferenza stampa di presentazione alla Fiorentina. In pochi mesi molto è cambiato, dalla fascia di capitano alla titolarità, fino al ritorno da leader sulla laguna di Como.

L'inizio — Come detto Vanoli spende subito belle parole per Ranieri. Il centrale ex Salernitana negli anni si è costruito un'ottima carriera, diventando un titolarissimo a Firenze, con annessa fascia di capitano. In realtà già con Pioli c'era stato qualche scricchiolio, come il cambio di Cagliari alla prima. Ma la sua titolarità non era mai stata messa in discussone, e lo stesso Vanoli è ripartito da lui per la difesa a 3.

Il cambiamento — Tutto cambia in Fiorentina-Udinese, i primi 3 punti conquistati dalla viola. La fascia di capitano passa a De Gea, e Ranieri mantiene comunque il posto, dirottato sulla sinistra. Dopo alcune giornate in realtà, anche la titolarità non è più una cartezza, e Ranieri viene panchinato da Vanoli. Prima Robin Gosens si riprende la fascia fascia, poi con gli arrivi di Solomon ed Harrison, anche Parisi torna schierato come terzino sinistro. Mentra la coppia centrale diventa Comuzzo-Pongracic.

L'accantonamento ed il ritorno — Passano le settimane e Ranieri non gioca, con il mercato che incombe. Qualche società, come la Lazio ed il Torino sondano il terreno per lui, ma alla fine rimane. Nel frattempo Comuzzo e Pongracic non convincono, collezionando troppi errori. Tutto fino a ieri, quando a Como si è rivisto Ranieri, tirato a lucido. Preciso nelle chiusure, avversario rognoso per Duvikas e Morata, la difesa viola regge. Vanoli nel post gara torna ae elogiarlo: "Bisogna guardare l'uomo, poteva accusare la perdita della fascia, ma oggi ha dimostrato quanta è la sua forza e cosa può dare con il suo spirito". Adesso per Ranieri può iniziare un'altra stagione, con un ruolo da protagonista. La fiducia di Vanoli non manca, e la sua Fiorentina ha bisogno di un leader difensivo.