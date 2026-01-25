Viola News
VN – Non solo il difensore: la lista della spesa nell’ultima settimana di mercato

Il mercato in casa Fiorentina non è ancora terminato. Le priorità in casa viola, dalla difesa all'attacco
Il mercato invernale non è ancora terminato. Quella che verrà sarà una settimana decisiva, anche per la Fiorentina. La viola per ora ha chiuso 4 colpi (Solomon, Brescianini, Harrison e Fabbian), ma la sensazione è che non sia finita qui.

Come dichiarato da Paolo Vanoli, la società sta lavorando per un difensore. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, proprio il centrale di difesa è la priorità di mercato. Inoltre anche il reparto offensivo potrebbe vedere qualche cambiamento, visto il passaggio al 4-3-3 e la partenza di Edin Dzeko: dovrebbe arrivare un ultimo esterno, possibilmente impiegabile sulla destra.

