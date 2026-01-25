VN – Non solo il difensore: la lista della spesa nell’ultima settimana di mercato

Il mercato invernale non è ancora terminato. Quella che verrà sarà una settimana decisiva, anche per la Fiorentina. La viola per ora ha chiuso 4 colpi (Solomon, Brescianini, Harrison e Fabbian), ma la sensazione è che non sia finita qui.
Il mercato in casa Fiorentina non è ancora terminato. Le priorità in casa viola, dalla difesa all'attacco
Come dichiarato da Paolo Vanoli, la società sta lavorando per un difensore. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, proprio il centrale di difesa è la priorità di mercato. Inoltre anche il reparto offensivo potrebbe vedere qualche cambiamento, visto il passaggio al 4-3-3 e la partenza di Edin Dzeko: dovrebbe arrivare un ultimo esterno, possibilmente impiegabile sulla destra.
