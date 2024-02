Fiorentina-Lazio, la scheda dell’arbitro Guida

Marco Guida è l'arbitro designato per la gara tra Fiorentina e Lazio e la riteniamo una designazione impeccabile “ blindata “ per Rocchi. Sulla carta Guida è al momento il migliore in Italia ed in Europa è reduce da gare ben dirette in Champions League (Psg- Real Societad) mentre anche in campionato ha diretto Roma-Inter con grandissima personalità e senza alcun problema.

Guida 42 anni della sezione di Torre Annunziata, sta facendo un'ottima stagione tant'è che viene sempre designato nelle gara più importanti. Essendo internazionale anche per lui la soglia del fallo è alta per cui non fischierà mai i cosiddetti 'mezzi falli'. E' sempre molto vicino all’azione, ottimo anche lo stato di forma fisica . Nella gestione della partita à impeccabile nel far rispettare il regolamento e lascia molto giocare. Non è un arbitro che dialoga moltissimo con i calciatori però è ben accetto dagli atleti in campo e questo non guasta . In Europa la media dei cartellini è molto bassa , mentre nel campionato italiano si alza un po’ 4.5 . Occhio alle proteste plateali, per queste è molto fiscale .