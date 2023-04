Da San Siro un “nuovo” Castrovilli: in questo ruolo può diventare un top

La super prestazione di sabato apre nuovi orizzonti per Castrovilli. Discontinuo da trequartista, può esplodere come mediano box to box

Simone Bargellini

Una prestazione totale. Da 7,5 in pagella. Nella trionfale trasferta di San Siro contro l'Inter, è tornata a brillare la stella di Gaetano Castrovilli. E lo ha fatto con una prospettiva nuova, e molto affascinante. Qualità ma anche quantità, come richiedeva il ruolo scelto per lui da Italiano: mediano davanti alla difesa al fianco di Mandragora. Castrovilli, che tornava titolare in campionato dopo 350 giorni dall'ultima volta, lo ha interpretato alla perfezione.

Un mediano con i piedi da '10' — E' vero, parliamo di una sola partita, ma la bellissima prova di Castrovilli merita attenzione e fa ben sperare in prospettiva. Il barese è sempre stato un centrocampista che abbina doti tecniche di alto livello a capacità fisiche sopra la media. Contro l'Inter, seppur partendo da più lontano, Gaetano si è presentato due volte pericolosamente al tiro ma, in più, ha offerto un grande lavoro in fase difensiva. Rimangono impressi i due recuperi su Lukaku e la chiusura in scivolata (da ultimo uomo) su Dumfries. Qui sotto la heatmap della sua partita a tutto campo.

Castrovilli mediano, quale futuro? — Nel 4-2-3-1 plasmato da Italiano, la coppia Amrabat-Mandragora è diventata una certezza per la Fiorentina. Scalzarli non sarà facile ma, forse, adesso c'è una vera alternativa anche in quel reparto. E una possibilità diversa visto che il numero 10 ha caratteristiche diverse sia da Mandragora che, ancor più, da Amrabat. Una risorsa in più per questo finale di stagione ricco di impegni e una prospettiva interessante anche in chiave futura. Che sia questo il ruolo giusto per far fare quell'ultimo salto di qualità a cui 'Castro' era atteso già prima dell'infortunio? La strada è lunga, ma le potenzialità ci sono. Da mezzala offensiva la continuità spesso veniva meno, alternava sprazzi di classe pura a momenti di pausa. Da mediano box to box Castrovilli può ritrovarsi sempre nel vivo del gioco, partecipando ad entrambe le fasi con qualità e quantità. Doti non così comuni.