Amoruso: “Sottil lo vedo ingrossato troppo. A giugno servono 2 big”

"Ieri abbiamo giocato anche troppo in modo spregiudicato. Poi l'Inter sottoporta ieri è stata imprecisa, ma la Fiorentina ci ha creduto. Nel secondo tempo la squadra si è fatta trovare pronta. La mentalità è stata eccezionale, ed è venuta fuori nel secondo tempo. Complimenti ad Italiano perchè ha dovuto anche cambiare rispetto allo scorso anno. Ieri ha messo Ranieri e questo cambio è stato maturo. Sottil ieri l'ho visto appesantito dal lavoro in palestra. Ranieri è un buon difensore, per quelle che sono le soluzioni di Italiano è fondamentale. "

Con la Cremo, e sul mercato: "La Cremonese ieri ha perso ma non ha giocato male. Mercoledì sarà una partita totalmente diversa. Mi aspetto una sfida complessa e difficile. Sul mercato dipende dalle ambizioni della società. Per me serve un altro centrale, una punta e un terzino destro, visto che Venuti non rimarrà. Io sarei contento se la Fiorentina comprasse 2 giocatori di livello."