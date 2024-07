Da Piatek fino a Belotti…e ora Kean: quanti tentativi dopo Vlahovic

In casa Fiorentina c'è un tema che da più di due anni a questa parte sta andando sempre più a complicarsi: il centravanti. Dopo l'addio di Vlahovic, nel gennaio 2022, i viola hanno provato in più modi a sostituirlo, ma sempre con grande delusione. Dalla stagione 18/19, dove ha esordito in massima serie, fino al 21/22, dove se ne è andato, l'attaccante serbo ha raggiunto numeri incredibili in maglia viola: 49 gol e 8 assist in 108 presenze, fra tutte le competizioni. In particolar modo, è emerso il suo grande valore nella stagione 20/21, dove in 40 partite giocate ha segnato 21 gol e realizzato due assist per i compagni. Concludendo, nel 21/22, con 20 centri e 4 assist in 24 presenze. Ed era solamente gennaio, prima di passare alla Juventus. Cosa poteva essere e diventare la Fiorentina in quella stagione non possiamo saperlo, ma è certo che la dirigenza gigliata non è riuscita a reinvestire nel migliore dei modi i soldi ottenuti da quella grande operazione.