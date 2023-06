Da Castrovilli a Ranieri: il futuro viola parte dai rinnovi

Confermare i pezzi pregiati della rosa per progettare al meglio il futuro . Questo il punto di partenza in vista della sessione di mercato estiva della Fiorentina. Rinnovare alcuni giocatori chiave vicini alla scadenza di contratto per fargli capire quanto la società e l'allenatore credono in loro.

Castrovilli

Partiamo da Gaetano Castrovilli, arrivato a Firenze nel 2017 e già dopo un anno entrato nei cuori dei tifosi viola per il suo grande talento. Tanti i colpi nelle sue corde, così come la sfortuna che ormai lo accompagna da tempo. Diversi gli infortuni avuti negli ultimi anni e tutti molto seri, ma rinnovare il suo contratto significa credere al 100% che in futuro possa essere quell'arma in più che Firenze tanto desidera. Già in questa stagione, al suo rientro dal lungo stop, ha dimostrato di poter far la differenza in mezzo al campo con i suoi strappi. Poi Italiano è stato chiaro, la prossima stagione sarà la sua. E la Fiorentina non può far altro che credere in questo ragazzo, voglioso di rendere alla città e alla società viola tutto l'affetto ricevuto in questi anni. Il suo attuale contratto è in scadenza nel giugno del 2024, ma secondo le voci delle ultime ore le due parti avrebbero già trovato un accordo per il prolungamento, permettendo al 10 viola di proseguire il suo percorso a Firenze.