Nell'ambito di una lunga panoramica di mercato con ben 17 nomi al vaglio, Tuttosport dà per sostanzialmente fatto il rinnovo di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina. Il centrocampista con il numero 10, da qualche settimana in trattativa con la società viola per estendere l'accordo in scadenza nel 2024, dovrebbe prolungare per altri 3 anni, quindi fino al 2027, per continuare la sua love story con la maglia gigliata.