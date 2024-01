Cosa serve per la Champions League? Tra il “grande” nome e le idee per il futuro

Eccoci qua, ad un giorno dall'inizio del mercato di gennaio. La Fiorentina affronterà questo 2024 con una pressione diversa rispetto agli ultimi anni. La classifica parla chiaro e non bisogna nascondersi, la squadra di Vincenzo Italiano è in piena lotta per la Champions League. Questo non significa assolutamente nulla, ma soltanto che dalla gara con il Sassuolo l'ottica con cui scenderà in campo la squadra sarà completamente diversa. La Fiorentina è quarta, non è un illusione, ma una realtà. E come tale, cresce la pressione per società, giocatori e allenatore. L'occasione è ghiotta e adesso vediamo il perché.

Nel mondo dei ciechi...

"Nel mondo dei ciechi, l'orbo è un re". Scusate il detto un po' rusticano, ma per descrivere questa Serie A non sembra esserci modo migliore. Mentre l'Inter e la Juventus ormai sono in piena lotta per il titolo, il resto delle squadre si dividono quei posti europei che possono cambiare le sorti della stagione. La Fiorentina e il Bologna hanno fatto saltare i piani di Milan, Napoli, Lazio e Roma che davano quasi per scontato la lotta interna per l'Europa. Poi c'è l'Atalanta, che al dir di Gasperini, non sembra poter competere per i posti che contano, anche se la rosa a disposizione dice altro. Insomma, tutti stanno facendo male e in mezzo alla delusione generale, ecco che Italiano è pronto a banchettare con il bottino più grande. Pioli è sulla graticola, Mazzarri non sembra riuscire a gestire un Napoli allo sbando, che ha costretto De Laurentiis a chiedere scusa pubblicamente. A Roma l'aria non è diversa, chiedetelo a Sarri e a Mourinho. I biancocelesti, tra liti e polemiche, non trovano continuità. Mentre il portoghese sembra concentrassi su tutto tranne che sul far giocare a calcio la sua Roma. Ad oggi, il pericolo numero uno per la Fiorentina sembra essere il Bologna.Quel Bologna che al Franchi è caduto sotto i colpi di Nico Gonzalez e Bonaventura.E non scordiamoci che la rosa viola per nettamente inferiore alle altre. Quindi, tutto di guadagnato.