La Fiorentina chiude l’anno solare a metà classifica, come nel 2020

Dominio dell'Inter negli ultimi 365 giorni

Nel corso dell'anno solare 2021 la Fiorentina ha totalizzato 58 punti, frutto di 16 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte, con 65 reti fatte (di cui ben 33 realizzate da Vlahovic) ed altrettante subite. Questo bilancio, non certo positivo, ha consentito alla squadra viola di piazzarsi al nono posto nella particolare graduatoria annuale (una posizione in meno rispetto al 2020), preceduta dal Sassuolo e decisamente distante dalle prime 5 posizioni. Da evidenziare come i recenti successi della squadra di Italiano su Torino, Sampdoria e Bologna abbiano evitato alla Fiorentina di terminare il 2021 al 12°posto. La classifica dell'anno solare ha visto trionfare l'Inter, davanti ad Atalanta e Napoli. -> LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA SU NUMERICALCIO