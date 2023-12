Italiano, il divano, una tv e la festa per il quarto posto della Fiorentina

Quando martedì pomeriggio la Fiorentina riprenderà gli allenamenti al Viola Park si ritroverà in piena zona Champions League. Il tonfo del Bologna a Udine ha regalato la certezza già a metà pomeriggio, mentre sui social hanno cominciato a circolare impazzite le immagini della classifica di Serie A. Dopo la festa di venerdì sera al Franchi, la sbornia viola è proseguita così davanti alla televisione e poco male se il Milan ha poi ri-allungato al terzo posto. Fra i tanti a vedere le partite altrui anche Vincenzo Italiano, che nella notte post Torino - mentre usciva dalla sala stampa - ha raccontato di voler passare i tre giorni liberi sul divano davanti alla tv. La sua Fiorentina ha artigliato quella posizione in modo meritato, quando c’erano tutti i presupposti per perdere terreno prezioso rispetto alle concorrenti. Lo riporta La Nazione.