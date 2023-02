Commisso guardi in faccia la realtà: i “se” non fanno la storia del calcio

Tra i vari argomenti trattati, Commisso ha parlato anche della traversa colpita da Saponara contro il Bologna. “Se la rovesciata entrava, avremmo letto altre pagelle oggi”, ha detto il patron gigliato. Vero. Ma con i “se” non si fa la storia della vita, figuriamoci la storia del calcio. Ricky ha sfiorato l’eurogol, il Franchi - come si suol dire - sarebbe venuto giù, ma purtroppo non è successo. Il gesto balistico dell’ex Empoli, ahi noi, non entrerà negli annali di questo fantastico sport. La frase di Commisso è giusta e legittima, ci mancherebbe, ma non si addice a un presidente di una squadra di calcio. Nel pallone i “se” sono all’ordine del giorno. Solo per fare un esempio: se Radu non avesse ciccato il pallone in Bologna-Inter, forse i nerazzurri sarebbero diventati campioni d’Italia.