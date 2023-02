Bucciantini: “Con Commisso ormai dialogo impossibile”

"Contro il Torino la squadra era stata seria. Si erano giocate bene 2 partite. La Fiorentina quest'anno non funziona bene. Fa più fatica a creare ritmo. L'assenza di Torreira si fa sentire, dava velocità alla palla e quindi al gioco, tutto diventava più efficace. Con lui arrivavi meglio alle punte, che non segnano e non sono servite bene. Il portiere avversario che quest'anno sta in cima a una salita, lo scorso anno era in fondo a una discesa. La Fiorentina non riesce a vincere giocando male. Difendo l'identità della Fiorentina. Il Bologna con noi era più veloce, andava di più.

Su Commisso: "Noi abbiamo parlato di calcio. Quando parla lui sento parlare poco di calcio. Non canterei mai che la squadra fa ridere, ma è stato cantato di peggio. La squadra ci prova ma non ce la fa. Italiano cambia spesso formazione perchè ha tanti giocatori. Fino a fine anno siamo questi. Aspettiamo di finire la stagione per i giudizi. La Fiorentina può addirittura finire in Europa League. Contestare è un espressione di democrazia. Le parole di Commisso sono sbagliate. Se fai la storia di quello che hai speso devi vedere cosa hai ottenuto. Bisogna parlare di calcio, Firenze ha senso di calcio. Sì è messo fra la squadra e le critiche, e mi è piaciuto. Ma ha rivoltato gli argomenti delle critiche contro i soliti avversari, e allora lo trovo incoerente. Non c'è mai un dialogo. C'è stata la fase dell'entusiasmo, della 'liberazione', della simpatia sfrenata. E adesso c'è risentimento, distanza ostentata. Rivendicazioni, offese, gigantesche guerre sulle nullerie. Non è un dialogo, dunque non porta a niente, non migliora nessuno, non cresce niente".