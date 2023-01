Ci sono, ma non si vedono: Terzic un rebus, Biraghi è eterno? L’ombra di Singo

Biraghi è così fondamentale? Italiano vuole Terzic, ma perchè non gioca mai? Singo potrebbe dare una svolta?

Giovanni Zecchi

La prestazione della Fiorentina contro il Sassuolo non ha convinto. Dopo il rpimo tempo contro il Monza, la squadra di Italiano non ha più mostrato un livello di gioco all'altezza. Sabato, almeno, sono arrivati 3 punti, ma non sempre la vittoria sarà una consolazione dopo un gioco deludente. Protagonisti del match sono stati i due terzini viola.Dodò per il rigore dato al Sassuolo e Terzic per quello dato alla Fiorentina e che gli è valso i tre punti. Indipendentemente da ciò, il capitolo terzini è un argomento attuale in casa Fiorentina. Nell'idea di gioco di Italiano, ma non solo, dovrebbero essere delle pedine fondamentali, ma il loro rendimento non lascia soddisfatti tifosi e addetti ai lavori.

Fascia sinistra — Biraghi-Terzic. La coppia dei terzini della fascia sinistra della Fiorentina. Ognuno merita una parentesi propria. Il primo, capitano della squadra, leader del gruppo. Grande capacità balistiche sui calci piazzati e forte presenza in zona gol. In questa stagione, l'ex Inter ha collezionato 23 presenze, un gol e 5 assist. Numeri che dimostrano la partecipazione al gioco da parte del terzino viola che lasciano, però qualche dubbio. Biraghi è una delle poche scelte fisse di mister Italiano. In campionato è partito titolare 16 volte su 17. La domanda che è sorta a molti addetti ai lavori è la seguente: "Davvero è così indispensabile Biraghi a questa Fiorentina?". Ed è qui che entra in gioco Terzic. Il terzino serbo non sembra essere considerato con attenzione da Italiano. 14 presenze in stagione, un assist ma soltanto 691 minuti giocati. Meno della metà di quelli di Biraghi, 1.764'. L'interesse del Bologna è sempre più forte e una sua cessione dovrà essere colmata con un altro profilo, anche solo per un motivo di giocatori in rosa. Certo, Italiano si è sempre opposto alla partenza del serbo, ma dal campo il messaggio sembra essere completamente opposto. Inoltre, l'occhio di Sartori sbaglia poche volte...

Fascia destra — Dodò-Venuti. Anche in questo caso, la situazione non è delle più semplici. Il brasiliano doveva essere il colpo migliore del mercato estivo, mix di forza e qualità. L'ex Shakhtar però, è ancora in netto ritardo. Tra lunghi stop e problemi fisici non riesce a ingranare. Nulla c'entra il fallo di mano contro il Sassuolo, ma Dodò deve assolutamente fare di più. Soprattutto per il potenziale a lui a disposizione. Siamo quasi al termine del girone di ritorno e serve sicuramente un cambio di passo. La storia di Venuti invece, non è un mistero. Il giocatore ha dimostrato grande attaccamento alla maglia, soprattutto nei momenti più duri. La sua avventura in viola però è destinata a finire, con l'Empoli molto interessato. La sensazione è che la Fiorentina, sulla fascia destra, voglia fare un cambiamento importante.

Singo... — Per cambiare quindi, servono volti nuovi. Un profilo che farebbe comodo alla Fiorentina è quello di Singo, terzino destro del Torino. Qualche giorno fa, l'interesse della squadra di Juric per Duncan, aveva riaperto questa pista. Singoè il giocatore ideale per dare alla fascia destra della Fiorentina la giusta pericolosità. Grande cavalcate, gol ed inserimenti. Attenzione però, un aspetto è giusto sottolinearlo. Il lato difensivo non va trascurato. Lo stesso Biraghi fatica nel momento in cui viene chiamato a rientrare, per non parlare di Dodò. L'esterno del Torino gioca in un centrocampo a 4, avendo dietro la copertura della difesa a tre. Il caso Amrabat ci ha insegnato che il giusto contesto può trasformare chiunque. Attenzione a non commettere lo stesso errore.